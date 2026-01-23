За Юлию Тимошенко внесли залог – ВАКС

Фото из открытых источников

Стало известно, что за лидера фракции "Батькивщина" внесли залог. Эту информацию подтвердили в Высшем антикоррупционном суде

Об этом сообщили в Transparency International Ukraine, передает RegioNews.

За депутат Юлию Тимошенко внесли полную сумму залога. Это 33 миллиона гривен. Следует отметить, что ранее она говорила о трудностях внести залог из-за заблокированных счетов. Однако впоследствии стали появляться сообщения, уплачивающие эту сумму по частям.

Юлия Тимошенко должна была внести 33 миллиона гривен залога за пять дней. Иначе обвинение могло бы внести ходатайство об избрании ей более строгой меры пресечения.

Дело Тимошенко

Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады в коррупции. В то же время источники "Украинской правды" сообщали, что речь идет о лидере фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что речь идет именно о Тимошенко.

Антикоррупционные органы заявили, что руководителя фракции разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов из фракций, которые она не возглавляет, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Утром 14 января собеседники УП в политических кругах сообщили об объявлении подозрения главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Впоследствии сама Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе партии, в то же время заявив, что отвергает все обвинения.

Впоследствии НАБУ и САП официально сообщили об объявлении подозрения руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам на постоянной основе.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии следствия, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсуждает с неизвестным народным депутатом систему оплаты за конкретные голосования в Верховной Раде.