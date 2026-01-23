16:04  23 января
В Киевской городской госадминистрации проходят следственные действия
10:45  23 января
Платные "путешествия" через Тису за 6 тысяч евро: на Закарпатье разоблачили схему для уклонистов
09:15  23 января
Инцидент на границе: водитель автобуса покинул пассажиров и скрылся в Словакии
UA | RU
UA | RU
23 января 2026, 16:45

За Юлию Тимошенко внесли залог – ВАКС

23 января 2026, 16:45
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Стало известно, что за лидера фракции "Батькивщина" внесли залог. Эту информацию подтвердили в Высшем антикоррупционном суде

Об этом сообщили в Transparency International Ukraine, передает RegioNews.

За депутат Юлию Тимошенко внесли полную сумму залога. Это 33 миллиона гривен. Следует отметить, что ранее она говорила о трудностях внести залог из-за заблокированных счетов. Однако впоследствии стали появляться сообщения, уплачивающие эту сумму по частям.

Юлия Тимошенко должна была внести 33 миллиона гривен залога за пять дней. Иначе обвинение могло бы внести ходатайство об избрании ей более строгой меры пресечения.

Дело Тимошенко

Вечером 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады в коррупции. В то же время источники "Украинской правды" сообщали, что речь идет о лидере фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что речь идет именно о Тимошенко.

Антикоррупционные органы заявили, что руководителя фракции разоблачили на предложения неправомерной выгоды ряду народных депутатов из фракций, которые она не возглавляет, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

Утром 14 января собеседники УП в политических кругах сообщили об объявлении подозрения главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Впоследствии сама Тимошенко подтвердила проведение обысков в офисе партии, в то же время заявив, что отвергает все обвинения.

Впоследствии НАБУ и САП официально сообщили об объявлении подозрения руководительнице одной из депутатских фракций Верховной Рады в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам на постоянной основе.

Также НАБУ обнародовало записи разговоров, на которых, по версии следствия, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обсуждает с неизвестным народным депутатом систему оплаты за конкретные голосования в Верховной Раде.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
коррупция Юлия Тимошенко суд
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
06 января 2026
История украинских референдумов: как это было
Как украинцев опрашивали на всеукраинском и региональном уровнях, и что из этого получалось
Дело Шурмы: суд назначил залог одному из фигурантов
23 января 2026, 16:43
Пиарщик Банковой и Ермака остался без брони
23 января 2026, 16:35
Инвалидность за 20 тысяч "зелеными": на Хмельнитчине делец торговал диагнозами для ухилянцев
23 января 2026, 16:25
В Ивано-Франковске нашли тело женщины у дома: пенсионерка выпала из окна
23 января 2026, 16:05
В Киевской городской госадминистрации проходят следственные действия
23 января 2026, 16:04
СБУ обнародовала допрос оккупанта, причастного к расстрелу 9 украинских военнопленных
23 января 2026, 15:49
Укрэнерго сообщает об усложнении ситуации в энергосистеме, в большинстве регионов применены аварийные отключения
23 января 2026, 15:31
Эксглава СБУ Малюк в ближайшее время может быть назначен на новую должность
23 января 2026, 15:16
Убегали за границу в форме полиции: в Киеве задержали врача-переправителя уклонистов
23 января 2026, 14:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
Все публикации »
Юрий Чевордов
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »