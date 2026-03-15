Выросло количество погибших и раненых в результате обстрела Запорожья 14 марта
Число погибших в результате обстрела Запорожья 14 марта возросло до двух, раненых – до 21
Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Россия унесла еще одну жизнь – в больнице скончался 17-летний парень, получивший ранение в результате вражеской атаки на Запорожье. Таким образом, после обстрела двое погибших и 21 человек ранены", – говорится в сообщении.
Напомним, в субботу, 14 марта, армия РФ нанесла удар по жилому кварталу Запорожья.
Как сообщалось, несколько дней назад российский дрон атаковал авто полиции в Запорожье. В результате атаки пострадал один полицейский.
