15:31  15 марта
Российский дрон убил двух медиков в Харьковской области
13:42  15 марта
В Днепре избили и пытались похитить судью
09:21  15 марта
В Одессе работник ТЦК случайно ударил коллегу шокером
UA | RU
UA | RU
15 марта 2026, 16:54

Выросло количество погибших и раненых в результате обстрела Запорожья 14 марта

15 марта 2026, 16:54
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Число погибших в результате обстрела Запорожья 14 марта возросло до двух, раненых – до 21

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Россия унесла еще одну жизнь – в больнице скончался 17-летний парень, получивший ранение в результате вражеской атаки на Запорожье. Таким образом, после обстрела двое погибших и 21 человек ранены", – говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 14 марта, армия РФ нанесла удар по жилому кварталу Запорожья.

Как сообщалось, несколько дней назад российский дрон атаковал авто полиции в Запорожье. В результате атаки пострадал один полицейский.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война Запорожье Запорожская область атака Федоров Иван Сергеевич
Все новости »
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Виктор Таран
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »