Выросло количество погибших и раненых в результате обстрела Запорожья 14 марта

иллюстративное фото: из открытых источников

Число погибших в результате обстрела Запорожья 14 марта возросло до двух, раненых – до 21

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Россия унесла еще одну жизнь – в больнице скончался 17-летний парень, получивший ранение в результате вражеской атаки на Запорожье. Таким образом, после обстрела двое погибших и 21 человек ранены", – говорится в сообщении.

Напомним, в субботу, 14 марта, армия РФ нанесла удар по жилому кварталу Запорожья.

Как сообщалось, несколько дней назад российский дрон атаковал авто полиции в Запорожье. В результате атаки пострадал один полицейский.