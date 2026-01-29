Суд пом'якшив запобіжний захід екскерівнику "Укренерго" Кудрицькому

Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Суд зняв із нього електронний браслет, але залишив інші обмеження та визначив розмір застави.

Зокрема, запобіжний захід продовжено ще на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 7 мільйонів гривень. Крім того, Кудрицький має виконувати низку процесуальних зобов'язань:

здати закордонний паспорт;

не спілкуватися зі свідками у справі;

з’являтися до суду за кожним викликом.

Рішення суду означає пом'якшення умов запобіжного заходу, проте Кудрицький і надалі перебуватиме під процесуальними обмеженнями у межах кримінального провадження.

Справа Кудрицького: що відомо

Колишнього голову правління "Укренерго" підозрюють у зловживанні службовим становищем та незаконному заволодінні коштами державної компанії. 28 жовтня його затримали на Львівщині працівники ДБР за підозрою у вчиненні шахрайства, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах).

29 жовтня Печерський суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту з можливістю внесення застави близько 14 мільйонів гривень.

30 жовтня за Кудрицького внесли заставу.

