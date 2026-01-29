07:53  29 січня
29 січня 2026, 07:34

Суд пом'якшив запобіжний захід екскерівнику "Укренерго" Кудрицькому

29 січня 2026, 07:34
Фото: з відкритих джерел
Печерський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід для колишнього керівника НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Суд зняв із нього електронний браслет, але залишив інші обмеження та визначив розмір застави.

Зокрема, запобіжний захід продовжено ще на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 7 мільйонів гривень. Крім того, Кудрицький має виконувати низку процесуальних зобов'язань:

  • здати закордонний паспорт;

  • не спілкуватися зі свідками у справі;

  • з’являтися до суду за кожним викликом.

Рішення суду означає пом'якшення умов запобіжного заходу, проте Кудрицький і надалі перебуватиме під процесуальними обмеженнями у межах кримінального провадження.

Справа Кудрицького: що відомо

Колишнього голову правління "Укренерго" підозрюють у зловживанні службовим становищем та незаконному заволодінні коштами державної компанії. 28 жовтня його затримали на Львівщині працівники ДБР за підозрою у вчиненні шахрайства, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах).

29 жовтня Печерський суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту з можливістю внесення застави близько 14 мільйонів гривень.

30 жовтня за Кудрицького внесли заставу.

Читайте також:

