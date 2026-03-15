В Ровенской области в результате ДТП погибли супруги

фото: полиция Ровенской области

Супруги погибли, въехав в реку в Ровенской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенской области.

По данным правоохранителей, 33-летняя жительница Ровно и ее 44-летний мужчина отдыхали вблизи реки. Женщина, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, двигаясь задним ходом, не убедилась в безопасности маневра и допустила съезд в водоем.

Супруги погибли на месте.

Их тела уже достали из реки.

