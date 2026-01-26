Экс-главе Тернопольского облсовета Михаилу Головко отменили многотысячный штраф

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу суда.

Как отмечается, 26 января Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на приговор ВАКС от 22.10.2025, которым бывший председатель Тернопольского областного совета признан виновным в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в функцию что предусмотрены Законом Украины "О предотвращении коррупции" (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).

Суд первой инстанции назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 68 тыс. гривен с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления кроме выборных сроком на один год.

"По результатам рассмотрения коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты, отменила приговор ВАКС и закрыла уголовное производство по обвиняемому в связи с установлением отсутствия происшествия уголовного правонарушения", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о дополнительном подозрении бывшему председателю Тернопольского областного совета Михаилу Головко . Его подозревали в незаконном хранении боеприпасов.