В ОП прокомментировали старт переговоров Украины, США и РФ в Абу-Даби

В столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, начались трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, США и России

Об этом сообщило агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник, передает RegioNews.

Ранее о начале переговоров сообщил Sky News.

Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин уточнил, что этот процесс нельзя оценивать как официальную политическую встречу в обычном формате.

"Часть команд уже там, поэтому часть вопросов уже могут обсуждать. Это разговоры с участием неформатных людей, поэтому это нельзя оценивать традиционно как обычную политическую встречу, которая бывает в каких-то четких рамках", – сказал Литвин.

По его словам, "нет времени официального начала".

Напомним, 22 января в Давосе состоялись переговоры между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер назвал встречу с украинским коллегой хорошей. Он также добавил, что теперь намерен встретиться с российским диктатором Путиным.

Как известно, 23 января в ОАЭ состоится трехсторонняя встреча между Украиной, РФ и США. По словам Зеленского, эта встреча продлится два дня. США и Украина могут предложить России вариант энергетического перемирия.

