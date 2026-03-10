Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 10 марта враг атаковал Украину 137 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 122 вражеских беспилотника.

Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 10 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 10 марта россияне атаковали беспилотниками Днепр . Из-за вражеской атаки повреждена многоэтажка. Пострадали 10 человек.