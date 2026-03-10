РФ ночью атаковала Украину 137 беспилотниками: есть попадания на 10 локациях
В ночь на 10 марта враг атаковал Украину 137 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.
По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 122 вражеских беспилотника.
Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 10 локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.
Напомним, в ночь на 10 марта россияне атаковали беспилотниками Днепр . Из-за вражеской атаки повреждена многоэтажка. Пострадали 10 человек.