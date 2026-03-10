20:43  09 марта
У работника ТЦК в Киевской области нашли золотые слитки на 8 миллионов
18:35  09 марта
В Прикарпатье мужчина напал на ТЦК с ножом: пострадали двое военных
18:03  09 марта
В Украину идет потепление до +17
10 марта 2026, 08:05

РФ ночью атаковала Украину 137 беспилотниками: есть попадания на 10 локациях

10 марта 2026, 08:05
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 10 марта враг атаковал Украину 137 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 122 вражеских беспилотника.

Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение обломков сбитых целей на 10 локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Атака на Украину 10 марта 2026 года

Напомним, в ночь на 10 марта россияне атаковали беспилотниками Днепр . Из-за вражеской атаки повреждена многоэтажка. Пострадали 10 человек.

09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
Россияне атаковали три района Днепропетровщины: повреждены дома, админздания и автобус
10 марта 2026, 08:21
Россияне попали "шахедами" по транспортной инфраструктуре в Николаевской области
10 марта 2026, 07:51
Последствия вражеских атак по Харькову: повреждены дома, 12 пострадавших
10 марта 2026, 07:39
Обстрелы Запорожской области: более 350 дронов и 23 авиаудара
10 марта 2026, 07:24
Россияне ударили по Днепру: ранены десять человек
10 марта 2026, 07:09
ВСУ за сутки ликвидировали еще 950 оккупантов и 13 вражеских танков
10 марта 2026, 06:53
Блогерша Юлия Верба рассказала, почему ее дочь оказалась в больнице
10 марта 2026, 01:35
Певица MamaRika возвращается из Дубая домой
10 марта 2026, 00:55
Скандал из секс-видео: певица Елена Тополя рассказала, как продвигается расследование
10 марта 2026, 00:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
