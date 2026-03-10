Фото: ОВА

В ночь на 10 марта российские захватчики атаковали три района области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре повреждены админздание, многоэтажки и автомобиль. Пострадали 10 человек, из них одна женщина – госпитализирована.

В Сурско-Литовской громаде Днепровского района побит частный дом. В Новоалександровской – возник пожар.

На Никопольщине под ударом были сам Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены админздание, с десяток частных домов и многоквартирных домов.

В Николаевской громаде на Синельниковщине побит автобус.

Напомним, в ночь на 10 марта враг атаковал Украину 137 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 12 дронов на 10 локациях.