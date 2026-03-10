Фото: ОВА

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В понедельник, 9 марта, около 21:00 российский ударный беспилотник, предварительно типа "Герань-2", ударил вблизи многоквартирного дома в Индустриальном районе города.

В результате атаки загорелись автомобили, в квартирах выбиты окна.

Пострадали 8 человек. Получили ранения и травмы пятеро мужчин. Две женщины и 16-летняя девочка подверглись острой реакции на стресс.

Ночью россияне атаковали беспилотником Холодногорский район Харькова. В результате попадания БпЛА в дорогу повреждены три частных домовладения и автомобиль.

Пострадали четыре человека: женщины 58, 52 и 38 лет и 17-летняя девушка получили помощь медиков на месте.

Напомним, в ночь на 10 марта россияне атаковали беспилотниками Днепр. Из-за вражеской атаки повреждена многоэтажка. Пострадали 10 человек.