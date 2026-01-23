В ОП прокоментували старт переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, Абу-Дабі, розпочалися тристоронні переговори за участю представників України, США та Росії

Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформоване джерело, передає RegioNews.

Раніше про початок переговорів повідомив Sky News.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин уточнив, що цей процес не можна оцінювати як офіційну політичну зустріч у звичайному форматі.

"Частина команд вже там, тому частину питань вже можуть обговорювати. Це розмови за участі неформатних людей, тому це не можна оцінювати традиційно як звичайну політичну зустріч, яка буває в якихось чітких рамках", – сказав Литвин.

За його словами, "немає часу офіційного початку".

Нагадаємо, 22 січня у Давосі відбулись перемовини між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер назвав зустріч із українським колегою хорошою. Він також додав, що тепер планує зустрітися з російським диктатором Путіним.

Як відомо, 23 січня в ОАЕ відбудеться тристороння зустріч між Україною, РФ та США. За словами Зеленського, ця зустріч триватиме два дні. США та Україна можуть запропонувати Росії варіант енергетичного перемир’я.

