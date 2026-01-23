11:57  23 січня
У Святошинському районі Києва горять склади: киян закликають зачинити вікна
10:45  23 січня
Платні "мандрівки" через Тису за 6 тисяч євро: на Закарпатті викрили схему для ухилянтів
09:15  23 січня
Інцидент на кордоні: водій автобуса залишив пасажирів і втік у Словаччину
23 січня 2026, 14:14

В ОП прокоментували старт переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі

23 січня 2026, 14:14
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів, Абу-Дабі, розпочалися тристоронні переговори за участю представників України, США та Росії

Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інформоване джерело, передає RegioNews.

Раніше про початок переговорів повідомив Sky News.

Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин уточнив, що цей процес не можна оцінювати як офіційну політичну зустріч у звичайному форматі.

"Частина команд вже там, тому частину питань вже можуть обговорювати. Це розмови за участі неформатних людей, тому це не можна оцінювати традиційно як звичайну політичну зустріч, яка буває в якихось чітких рамках", – сказав Литвин.

За його словами, "немає часу офіційного початку".

Нагадаємо, 22 січня у Давосі відбулись перемовини між Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер назвав зустріч із українським колегою хорошою. Він також додав, що тепер планує зустрітися з російським диктатором Путіним.

Як відомо, 23 січня в ОАЕ відбудеться тристороння зустріч між Україною, РФ та США. За словами Зеленського, ця зустріч триватиме два дні. США та Україна можуть запропонувати Росії варіант енергетичного перемир’я.

Читайте також: Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі

Росія Україна США війна перемовини радник зустріч ОАЕ
В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, Росії та США – Sky News
23 січня 2026, 13:14
Кремль вважає виведення ЗСУ з Донбасу ключовою умовою мирних переговорів
23 січня 2026, 12:53
Трамп заявив про готовність Зеленського укласти мирну угоду
23 січня 2026, 07:52
СБУ оприлюднила допит окупанта, який причетний до розстрілу 9 українських військовополонених
23 січня 2026, 15:49
Укренерго повідомляє про ускладнення ситуації в енергосистемі, у більшості регіонів застосовані аварійні відключення
23 січня 2026, 15:31
Ексглава СБУ Малюк найближчим часом може бути призначений на нову посаду
23 січня 2026, 15:16
Тікали за кордон у формі поліції: в Києві затримали лікаря-переправника ухилянтів
23 січня 2026, 14:55
Ватажок "ДНР" Пушилін отримав ще одну підозру через незаконну передачу зброї
23 січня 2026, 14:35
Росіяни вдарили по агропідприємству на Чернігівщині: четверо поранених
23 січня 2026, 13:42
Погрожував пошкодити адмінбудівлю: на Львівщині затримали чоловіка з гранатами
23 січня 2026, 13:34
В Абу-Дабі розпочалися тристоронні переговори України, Росії та США – Sky News
23 січня 2026, 13:14
Кремль вважає виведення ЗСУ з Донбасу ключовою умовою мирних переговорів
23 січня 2026, 12:53
