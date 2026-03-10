Иллюстративное фото: armyinform

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, передает RegioNews.

Россияне ударили по объекту транспортной инфраструктуры в Снегиревской громаде. Больше информации пока нет.

Кроме того, вчера враг дважды атаковал FPV-дронами и одним ударным дроном типа "Молния" Куцурубскую громаду Николаевского района.

К счастью, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, в ночь на 10 марта россияне атаковали беспилотниками Днепр. Из-за вражеской атаки повреждена многоэтажка. Пострадали 10 человек.