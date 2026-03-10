Последствия обстрелов Сумщины: повреждены дома, телебашня и предприятие
За прошедшие сутки российские военные совершили 44 обстрела территории Сумской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Под огнем оказались 30 населенных пунктов Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов. Всего зафиксирован 121 взрыв.
В результате атак повреждена гражданская инфраструктура:
- В Великописаревской громаде повреждены два частных дома и два автомобиля.
- В Белопольском громаде повреждена телебашня.
- В Николаевской громаде поврежден частный дом.
- В Сумской громаде – складское помещение и объект энергетической инфраструктуры.
- В Юнаковской громаде уничтожен частный дом.
- В Тростянецком громаде повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
- В Глуховской громаде повреждено производственное помещение предприятия.
- В Шалыгинской громаде – два дома.
На местах попадания работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники.
Напомним, в ночь на 10 марта враг атаковал Украину 137 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 12 дронов на 10 локациях.
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
На Днепропетровщине жилой дом сгорел дотла
10 марта 2026, 11:09Из-за ударов РФ по энергообъектам обесточены потребители в пяти областях – Минэнерго
10 марта 2026, 10:50На Днепропетровщине ребенок провалился под лед
10 марта 2026, 10:38В Тернопольской области 33-летний мужчина погиб, подорвавшись на боеприпасе в лесу
10 марта 2026, 10:26В Черниговской области нашли остатки российской ракеты
10 марта 2026, 10:13В Ровенской области пьяный мужчина убил соседку
10 марта 2026, 10:00Готовила новый удар РФ по ТЭЦ и оборонным предприятиям: в Киеве задержали российского агента
10 марта 2026, 09:54В Закарпатье получил срок водитель, который сбил человека и скрылся
10 марта 2026, 09:30На Черниговщине из-за вражеского дрона горели дом и автомобиль
10 марта 2026, 09:27ВСУ освободили почти всю территорию Днепропетровской области – генерал Комаренко
10 марта 2026, 09:18
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Все блоги »