08:56  10 марта
В Черкасской области в результате пожара погибли женщина и ребенок
10:13  10 марта
В Черниговской области нашли остатки российской ракеты
10:26  10 марта
В Тернопольской области 33-летний мужчина погиб, подорвавшись на боеприпасе в лесу
10 марта 2026, 08:40

Последствия обстрелов Сумщины: повреждены дома, телебашня и предприятие

10 марта 2026, 08:40
Фото: полиция
За прошедшие сутки российские военные совершили 44 обстрела территории Сумской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Под огнем оказались 30 населенных пунктов Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов. Всего зафиксирован 121 взрыв.

В результате атак повреждена гражданская инфраструктура:

  • В Великописаревской громаде повреждены два частных дома и два автомобиля.
  • В Белопольском громаде повреждена телебашня.
  • В Николаевской громаде поврежден частный дом.
  • В Сумской громаде – складское помещение и объект энергетической инфраструктуры.
  • В Юнаковской громаде уничтожен частный дом.
  • В Тростянецком громаде повреждены объекты энергетической инфраструктуры.
  • В Глуховской громаде повреждено производственное помещение предприятия.
  • В Шалыгинской громаде – два дома.

На местах попадания работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники.

Напомним, в ночь на 10 марта враг атаковал Украину 137 ударными БПЛА. Зафиксировано попадание 12 дронов на 10 локациях.

09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
