После сильных морозов в Украину придет потепление со снегом
В Кировоградской области семья отравилась угарным газом, двое детей – в больнице
В Днепре российский БпЛА попал в дом
22 января 2026, 14:37

Кто зарабатывает миллионы на Telegram: нардеп раскрыл вероятных владельцев топ-каналов

22 января 2026, 14:37
Коллаж ДУИКТ
Народный депутат Ярослав Железняк обнародовал результаты расследования пяти крупнейших анонимных телеграмм-каналов Украины и назвал вероятных владельцев этих ресурсов

Об этом он рассказал на своем ютуб-канале, передает RegioNews.

По словам Железняка, эти каналы с совокупной аудиторией более 30 миллионов подписчиков превратились в "теневую медиаимперию", которая зарабатывает миллионы долларов, не платит налоги и манипулирует общественным мнением в интересах политических игроков.

В пятерку каналов вошли:

Times of Ukraine и "Украина онлайн" – Олег Арутинянц и Богдан Тимошук (основатели агентства TOBA).

"Инсайдер UA" – харьковчанин Андрей Сахаров; его доходы выросли в 40 раз после начала войны, в собственности появились элитные автомобили и квартиры под Киевом.

"Украина Сейчас" – днепровский бизнесмен Вячеслав Мишалов, который ведет роскошный образ жизни и путешествует за границу.

"Реальная война" – вероятный владелец Вадим Климовец из Волынской области; его официальные доходы выросли вместе с популярностью телеграмм-каналов.

По данным Железняка, один канал приносит около 50 тысяч долларов чистой прибыли в месяц, а стоимость одного рекламного поста колеблется от 2 до 4 тысяч долларов, политические заказы стоят еще дороже. Большинство расчетов ведется наличными или в криптовалюте, что позволяет избегать налогов.

Депутат подчеркнул, что эти каналы системно продвигают повестку дня власти, атакуют оппонентов и критикуют антикоррупционные органы (НАБУ и САП).

Железняк сообщил, что передает материалы расследования правоохранительным органам и Государственной налоговой службе и призвал проверить законность доходов владельцев этих каналов.

