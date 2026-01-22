14:31  22 січня
Після сильних морозів в Україну прийде потепління зі снігом
13:21  22 січня
На Кіровоградщині родина отруїлася чадним газом, двоє дітей – у лікарні
12:59  22 січня
У Дніпрі російський БпЛА влучив у будинок
22 січня 2026, 14:37

Хто заробляє мільйони на Telegram: нардеп розкрив імовірних власників топ-каналів

22 січня 2026, 14:37
Колаж ДУІКТ
Народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив результати розслідування щодо п’яти найбільших анонімних телеграм-каналів України та назвав імовірних власників цих ресурсів

Про це він розповів на своєму ютуб-каналі, передає RegioNews.

За словами Железняка, ці канали з сукупною аудиторією понад 30 мільйонів підписників перетворилися на "тіньову медіаімперію", яка заробляє мільйони доларів, не сплачує податки та маніпулює громадською думкою в інтересах політичних гравців.

До п'ятірки каналів увійшли:

Times of Ukraine та "Україна онлайн" – Олег Арутинянц та Богдан Тимошук (засновники агенції TOBA).

"Инсайдер UA" – харків’янин Андрій Сахаров; його доходи зросли у 40 разів після початку війни, у власності з’явились елітні авто та квартири під Києвом.

"Украина Сейчас" – дніпровський бізнесмен В’ячеслав Мішалов, який веде розкішний спосіб життя та подорожує закордон.

"Реальна війна" – ймовірний власник Вадим Климовець із Волинської області; його офіційні доходи зросли разом із популярністю телеграм-каналів.

За даними Железняка, один канал приносить близько 50 тисяч доларів чистого прибутку на місяць, а вартість одного рекламного посту коливається від 2 до 4 тисяч доларів, політичні замовлення коштують ще дорожче. Більшість розрахунків ведеться готівкою або в криптовалюті, що дозволяє уникати податків.

Депутат наголосив, що ці канали системно просувають порядок денний влади, атакують опонентів і критикують антикорупційні органи (НАБУ та САП).

Читайте також: Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"

Железняк повідомив, що передає матеріали розслідування правоохоронним органам і Державній податковій службі та закликав перевірити законність доходів власників цих каналів.

Читайте також: Влада живе в телевізорі, з якого розмовляє з народом, але не чує його

Яровлав Железняк телеграм Банкова податки власники анонімні телеграм-канали розслідування правоохоронні органи
22 січня 2026
07 серпня 2025
