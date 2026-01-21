18:24  21 января
Жители Хмельницкого вышли на митинг против несправедливых графиков отключения электроэнергии
13:08  21 января
Сильные морозы отступают, но ожидаются снегопады: какая будет погода 22 января
10:36  21 января
В Киеве двое слесарей аварийных бригад умерли из-за нагрузки – нардеп
21 января 2026, 19:47

Первого заместителя Соломенской РГА разоблачили на схеме уклонения от службы в ВСУ

21 января 2026, 19:47
Фото: иллюстративное
Правоохранители расследуют схему уклонения от службы в ВСУ с участием чиновника столичной РГА

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили чиновника Киева в схеме, позволявшей избегать военного учета. Согласно данным следствия, чиновник подделывал документы, фиктивно причисляя граждан к ВСУ, а затем организовывал их списание по военному учету.

По информации источников вышеупомянутого издания, речь идет о первом заместителе председателя Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Александре Смыке. Следователи выясняют полный масштаб сделок и количество лиц, которые могли воспользоваться этой схемой.

В рамках расследования правоохранители проверяют документы, электронные базы и контактные данные граждан, чтобы установить все факты нарушений. Местная администрация на данный момент комментариев относительно ситуации не давала.

Санкции за подобные действия предусматривают уголовную ответственность за подделку документов и содействие уклонению от службы в ВСУ. Следователи продолжают работу по формированию полного обвинительного акта.

Ранее сообщалось, в Киеве задержан 30-летний мужчина, который организовал схему избежания военной службы в зоне боевых действий, предлагая военнообязанным за 12 тысяч долларов трудоустройство на специализированное предприятие с бронью или прохождения службы в тыловых подразделениях Киевского гарнизона.

Киев Соломенский район уклонисты ВСУ подделка документы расследование
