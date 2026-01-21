Фото: иллюстративное

Правоохранители расследуют схему уклонения от службы в ВСУ с участием чиновника столичной РГА

Об этом сообщает РБК-Украина, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили чиновника Киева в схеме, позволявшей избегать военного учета. Согласно данным следствия, чиновник подделывал документы, фиктивно причисляя граждан к ВСУ, а затем организовывал их списание по военному учету.

По информации источников вышеупомянутого издания, речь идет о первом заместителе председателя Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Александре Смыке. Следователи выясняют полный масштаб сделок и количество лиц, которые могли воспользоваться этой схемой.

В рамках расследования правоохранители проверяют документы, электронные базы и контактные данные граждан, чтобы установить все факты нарушений. Местная администрация на данный момент комментариев относительно ситуации не давала.

Санкции за подобные действия предусматривают уголовную ответственность за подделку документов и содействие уклонению от службы в ВСУ. Следователи продолжают работу по формированию полного обвинительного акта.

Ранее сообщалось, в Киеве задержан 30-летний мужчина, который организовал схему избежания военной службы в зоне боевых действий, предлагая военнообязанным за 12 тысяч долларов трудоустройство на специализированное предприятие с бронью или прохождения службы в тыловых подразделениях Киевского гарнизона.