21 января 2026, 15:01

Ярослав Железняк: СБУ не отреагировала на запрос о солнечных станциях Шурмы

21 января 2026, 15:01
Фото: СБУ
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что СБУ не дала должной реакции на депутатский запрос относительно деятельности солнечных станций, связанных с экс-заместителем ОП Ростиславом Шурмой

Об этом он написал в телеграмм-канале, передает RegioNews.

По словам депутата, запрос был подан совместно с Анастасией Радиной и еще девятью коллегами по парламенту.

В НАБУ запрос получил реакцию, и результаты расследования стали известны, в то время как СБУ оставила обращение без должного внимания.

Железняк объяснил, что причиной обращения в СБУ было то, что некоторые солнечные станции, связанные с Шурмой, продолжают работать на временно оккупированных территориях. По данным спутниковых снимков, сначала панели этих станций разбирали оккупанты, а затем собирали обратно для дальнейшей эксплуатации.

Депутат отмечает, что для СБУ эти факты не явились аргументом для начала расследования.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили схему завладения средствами по "зеленому" тарифу, действовавшую в пользу ряда коммерческих энергогенерирующих предприятий, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

По данным следствия, сообщено о подозрении 9 лицам, среди которых бывший заместитель Руководителя Офиса Президента и эксчлен наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины",

Имени антикоррупционные органы не назвали, но по данным народного депутата Ярослава Железняка , речь идет о Ростиславе Шурме.

НАБУ СБУ САП энергетика депутаты Ярослав Железняк коррупционная схема реакция Шурма Ростислав Игоревич
