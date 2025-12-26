22:06  26 декабря
Юрий Касьянов Общественный деятель, волонтер, воин и разработчик уникальных систем БПЛА сверхдальнего поражения info@regionews.ua
26 декабря 2025, 21:38

Власть живет в телевизоре, с которого разговаривает с народом, но не слышит его

26 декабря 2025, 21:38
Читайте також українською мовою
О власти и телевизоре
О власти и телевизоре
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Власть давно утратила субъектность.

Помните, раньше знали, как зовут командующего ВВС, ССО, ВМС, министра внутренних дел?.. Кто сейчас вспомнит?.. Кто помнит фамилию председателя Верховной Рады, премьера, министров, командующих?

Единственный, кто сохранил субъектность – Буданов, позволяющий себе иметь личное мнение.

Да и еще все знают фамилию главного пограничника страны, о преступлениях которого постоянно пишет Касьянов.

Вся остальная власть давно стала безликой и безымянной системой, в которой никто ни за что не отвечает, никому задать вопрос и не с кого спросить.

Власть говорит с народом и армией только устами президента, и только в одном направлении – сверху вниз, обратной связи нет.

Острые, болезненные вопросы мобилизации, войны и мира, коррупции, будущего страны – остаются за скобками или подаются обществу в препарированном, выхолощенном официальной пропагандой виде.

Власть живет в телевизоре, с которого разговаривает с народом, но не слышит его. Иллюзию обратной связи поддерживают рейтинги телепередач.

Это работает, пока не выключат телевизор.

Украина власть политика общество
