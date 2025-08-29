09:59  29 августа
В Хмельницкой области грузовик протаранил полицейские авто: пострадали пять человек
07:14  29 августа
Продал авто и присвоил 50 тысяч: военного из Тернополя обманул знакомый
02:55  29 августа
Подорожание зашло слишком далеко: что будет с ценами
29 августа 2025, 11:45

Президент Зеленский принял участие в церемонии открытия мемориального кладбища в Киевской области

29 августа 2025, 11:45
Фото: РБК-Украина
Первые захоронения на новом военном мемориале в Мархаловке прошли с участием военных и представителей власти

Об этом сообщает "Укринформ" и "РБК-Украина", передает RegioNews.

В Киевской области официально открыли Национальное военное мемориальное кладбище в Мархаловке, где состоялись первые захоронения. Новый мемориал создан для памяти украинских военных, погибших в разные периоды.

На кладбище прошел первый военный церемониал

Сегодня на территории кладбища провели первый военный церемониал захоронения неизвестных солдат. Их имена пока не установлены. Мероприятие состоялось при участии военных и представителей власти, чтобы почтить павших Героев с военными почестями.

На мероприятии присутствовали президент и представители власти

В церемонии принял участие президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, на мероприятии присутствовали другие украинские должностные лица и представители региональных властей. Появление мемориала позволяет систематизировать захоронения и создать достойное место для всех погибших защитников Украины.

Национальное военное мемориальное кладбище в Мархаловке станет главным объектом погребения и чествования военных, отдавших жизнь за страну, а также местом для проведения официальных памятных мероприятий в будущем.

Ранее сообщалось, в Кривом Роге во время захоронения погибшего военнослужащего Дмитрия Тимофеева произошла неприятная ситуация. Родственники и побратимы прибыли на Сектор почетных захоронений, однако могила для героя оказалась не готова.

