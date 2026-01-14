Суд отменил решение ТЦК: в Николаевской области мужчина добился отмены своей мобилизации - как ему это удалось

Иллюстративное фото

Пятый апелляционный административный суд признал незаконной мобилизацию военнообязанного, которого призвали, несмотря на имеющиеся основания для бронирования. К такому выводу пришел суд, рассматривая иск мобилизованного мужчины

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Мужчина с мая 2024 года работал в представительстве HALO Trust в Украине. Предприятию еще в мае подтвержден статус критически важного для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Работодатель подавал в Министерство экономики Украины списки для бронирования работников. Уже 17 сентября ведомство согласовало эти списки. По закону окончательное решение о бронировании Министерство должно было принять 23 сентября, но на самом деле это было сделано только 5 ноября.

При этом 30 октября мужчина был вызван в ТЦК и в тот же день он получил приказ о призыве за мобилизацией. Уже на следующий день его причислили к личному составу воинской части. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска исходя из того, что формально решение о бронировании на момент мобилизации еще не существовало. Истец обжаловал это решение.

Апелляционный суд обратил внимание, что все правовые предпосылки для бронирования уже были, а задержка с решением Минэкономики не может легализовать призыв. Поэтому суд упразднил решение ТЦК и воинской части о мобилизации мужчины.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.