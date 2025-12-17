08:16  17 декабря
На Закарпатье мужчина угрожал взорвать пограничное подразделение
07:35  17 декабря
На Киевщине в результате пожара погибли два человека
07:29  17 декабря
В Одесском ТЦК мужчина пытался ранить себя и угрожал персоналу
17 декабря 2025, 08:38

Шабунин обвинил ГБР и ОГП в "ливне" его интимных фото

17 декабря 2025, 08:38
Фото: из открытых источников
Глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора якобы причастны к распространению его интимных фотографий в Telegram-каналах

Об этом он написал в сообщении на Facebook, передает RegioNews.

Шабунин связал появление фото в сети с реакцией на предыдущую публикацию ЦПК, в которой говорилось о перечне правоохранителей, которых организация считает причастными к давлению на НАБУ и САП.

"Да Сухачев, Кравченко и ко 'ответили' на публикацию нами сайта с перечнем силовиков, которые уничтожали НАБУ/САП", – отметил Шабунин.

Глава ЦПК добавил, что не удивлен такими действиями руководства силовых органов и возложил политическую ответственность за ситуацию на президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что сохранение этих должностных лиц на должностях свидетельствует о поддержке их действий.

"Публикация интимных фото из изъятого при обыске телефона – это новое дно", – подчеркнул Шабунин.

Официальных комментариев от ДБР, Офиса генерального прокурора или Офиса Президента пока нет.

Напомним, ранее главе ЦПК Виталию Шабунину объявили о подозрении по статьям об уклонении от военной службы в условиях военного положения, а также мошенничество, совершенное в крупных размерах.

Впоследствии у активиста проводили обыски. Как сообщали СМИ, это происходило в двух местах: в воинской части в Чугуеве Харьковской области и в доме его семьи. По имеющейся информации, у него изъяли мобильный телефон.

Уже 15 июля в Киеве Печерский суд вынес решение о мере пресечения для активиста Виталия Шабунина. Ему избрали личные обязательства. Впоследствии суд продлил срок действия меры пресечения – до 19 октября 2025 года.

Украина Виталий Шабунин ГБР Офис генпрокурора обвинение интимные фото
