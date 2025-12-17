Шабунін звинуватив ДБР та ОГП у "зливі" його інтимних фото

Фото: з відкритих джерел

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора нібито причетні до поширення його інтимних фотографій у Telegram-каналах

Про це він написав у дописі на Facebook, передає RegioNews.

Шабунін пов'язав появу фото в мережі з реакцією на попередню публікацію ЦПК, у якій йшлося про перелік правоохоронців, яких організація вважає причетними до тиску на НАБУ та САП.

"Так Сухачов, Кравченко і ко 'відповіли' на публікацію нами сайту з переліком силовиків, які знищували НАБУ/САП", – зазначив Шабунін.

Очільник ЦПК додав, що не здивований такими діями керівництва силових органів та поклав політичну відповідальність за ситуацію на президента України Володимира Зеленського, підкресливши, що збереження цих посадовців на посадах свідчить про підтримку їхніх дій.

"Публікація інтимних фото з вилученого при обшуку телефону – це нове дно", – нагалосив Шабунін.

Офіційних коментарів від ДБР, Офісу генерального прокурора або Офісу Президента наразі немає.

Нагадаємо, раніше голові ЦПК Віталію Шабуніну оголосили про підозру за статтями про ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, а також шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Згодом в активіста проводили обшуки. Як повідомляли ЗМІ, це відбувалось у двох місцях: у військовій частині в Чугуєві Харківської області та в оселі його родини. За наявною інформацією, у нього вилучили мобільний телефон.

Уже 15 липня в Києві Печерський суд виніс рішення щодо запобіжного заходу для активіста Віталія Шабуніна. Йому обрали особисті зобов'язання. Згодом суд продовжив термін дії запобіжного заходу – до 19 жовтня 2025 року.