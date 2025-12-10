Австрійський суд поставив крапку в багаторічній справі про екстрадицію Дмитра Фірташа
Австрійський суд остаточно заблокував запит Сполучених Штатів на екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа, завершивши понад десятирічне судове протистояння
Про це повідомляє Bloomberg, передає RegioNews.
Протягом цих років розгляд включав, зокрема, рекордну для Австрії заставу — 125 млн євро.
США домагалися видачі Фірташа у справі щодо ймовірної змови з метою виплати 18,5 млн доларів хабарів індійським чиновникам за сприяння у реалізації титанового проєкту вартістю 500 млн доларів. Сам Фірташ звинувачення послідовно заперечував.
Рішення австрійського суду означає, що екстрадиційний процес офіційно завершено, а вимога США залишається без задоволення.
Як відомо, Фірташ заробив свій статок, торгуючи газом, зокрема з російським ПАТ "газпром", а пізніше, після розпаду Радянського Союзу, розширив свою діяльність у хімічній галузі та телебаченні, ставши одним із найвпливовіших людей України.