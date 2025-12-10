16:35  10 грудня
Найближчими днями в Україні очікується до 7 градусів морозу
10:49  10 грудня
На Прикарпатті на сходах лікарні знайшли новонароджену дівчинку
09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 17:39

Австрійський суд поставив крапку в багаторічній справі про екстрадицію Дмитра Фірташа

10 грудня 2025, 17:39
Австрійський суд остаточно заблокував запит Сполучених Штатів на екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа, завершивши понад десятирічне судове протистояння

Про це повідомляє Bloomberg, передає RegioNews.

Протягом цих років розгляд включав, зокрема, рекордну для Австрії заставу — 125 млн євро.

США домагалися видачі Фірташа у справі щодо ймовірної змови з метою виплати 18,5 млн доларів хабарів індійським чиновникам за сприяння у реалізації титанового проєкту вартістю 500 млн доларів. Сам Фірташ звинувачення послідовно заперечував.

Рішення австрійського суду означає, що екстрадиційний процес офіційно завершено, а вимога США залишається без задоволення.

Як відомо, Фірташ заробив свій статок, торгуючи газом, зокрема з російським ПАТ "газпром", а пізніше, після розпаду Радянського Союзу, розширив свою діяльність у хімічній галузі та телебаченні, ставши одним із найвпливовіших людей України.

суд екстрадиція Австрія
Суд вирішив подальшу долю ексмера Одеси Труханова
10 грудня 2025, 17:08
Бійця "Азову" Валерія Єремєєва, який потрапив у російський полон під час оборони Маріуполя, засудили до 22 років колонії суворого режиму
10 грудня 2025, 16:31
Судили зрадника, який передавав росіянам дані про Покровський напрямок
10 грудня 2025, 13:55
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
"Якщо голосувати зараз – перемога Зеленського майже неминуча", – Гончаренко
10 грудня 2025, 18:06
Зеленський заявив про можливе припинення війни
10 грудня 2025, 17:59
Продуктовий кошик в Україні виявився у 5 разів дорожчим відносно доходів, ніж у Польщі: порівняння цін і зарплат
10 грудня 2025, 17:59
На Дніпропетровщині чоловік підпалив автомобіль знайомого через сварку
10 грудня 2025, 17:55
Російська армія продовжує просуватися на Донеччині
10 грудня 2025, 17:49
На Київщині витратять понад мільярд гривень на новий СІЗО
10 грудня 2025, 17:39
У Дніпрі чоловік жорстоко вбив вітчима: зарізав та кинув тіло на вулиці
10 грудня 2025, 17:35
Зеленського будуть шантажувати поки він не погодиться на перемир'я і вибори
10 грудня 2025, 17:26
У Києві два мікрорайони залишилися без опалення через пошкодження тепломережі
10 грудня 2025, 17:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Олег Саакян
