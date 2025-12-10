Австрійський суд поставив крапку в багаторічній справі про екстрадицію Дмитра Фірташа

Про це повідомляє Bloomberg, передає RegioNews.

Протягом цих років розгляд включав, зокрема, рекордну для Австрії заставу — 125 млн євро.

США домагалися видачі Фірташа у справі щодо ймовірної змови з метою виплати 18,5 млн доларів хабарів індійським чиновникам за сприяння у реалізації титанового проєкту вартістю 500 млн доларів. Сам Фірташ звинувачення послідовно заперечував.

Рішення австрійського суду означає, що екстрадиційний процес офіційно завершено, а вимога США залишається без задоволення.

Як відомо, Фірташ заробив свій статок, торгуючи газом, зокрема з російським ПАТ "газпром", а пізніше, після розпаду Радянського Союзу, розширив свою діяльність у хімічній галузі та телебаченні, ставши одним із найвпливовіших людей України.