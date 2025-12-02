13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
02 грудня 2025, 20:51

Прямо зараз відбувається важлива зустріч Путіна та радників Трампа: наслідки для України

02 грудня 2025, 20:51
Фото: стоп-кадр з відео у РосЗМІ
Зустріч між Росією та США прямо зараз може визначити подальші кроки України у питанні безпеки та оборони

Про початок зустрічі повідомляють РосЗМІ та президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що подальші дії Києва значною мірою залежатимуть від результатів зустрічі між Росією та США. За даними російських ЗМІ, прямо зараз відбувається переговори між президентом РФ Володимиром Путіним та радниками президента США Дональда Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

У своєму Телеграм-каналі Зеленський підкреслив, що війна Росії проти України не має альтернативного визначення і що весь світ був свідком агресії. Президент зазначив, що Україна змогла відбити наступ завдяки зусиллям власних військових і цивільних, а також підтримці європейських та американських партнерів.

Він додав, що США вважають, що кровопролиття має бути зупинене, і що Україна поділяє цей підхід. Водночас Зеленський наголосив на необхідності забезпечити захист держави, аби у майбутньому Росія не змогла розпочати нове вторгнення.

Президент також звернув увагу на перспективу повернення українських військових до цивільного життя та наголосив, що країні потрібна визначеність щодо безпеки. Він зазначив, що без належних гарантій ворог може продовжувати нарощувати військовий потенціал і готуватися до нових атак.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "більше не фінансують" війну в Україні та призупинили певні види безплатного постачання озброєнь, перекладаючи цей тягар на союзників.

