Названо нову умову для вступу України в ЄС

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це в інтерв'ю Politico заявив комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт, передає RegioNews.

За його словами, уряди країн-членів ЄС не підтримуватимуть Україну в її прагненні вступити до блоку, якщо вона не зможе довести, що має ефективну систему боротьби зі злочинністю на рівні вищих ешелонів суспільства.

Також єврокомісар звернув увагу, що хоч процес реформ в Україні є "довгим шляхом", але влада докладає максимальних зусиль для боротьби з корупцією.

