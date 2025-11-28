Названо нову умову для вступу України в ЄС
Щоб стати частиною Євросоюзу Україна повинна боротися із корупцією
Про це в інтерв'ю Politico заявив комісар ЄС з питань юстиції Майкл Макграт, передає RegioNews.
За його словами, уряди країн-членів ЄС не підтримуватимуть Україну в її прагненні вступити до блоку, якщо вона не зможе довести, що має ефективну систему боротьби зі злочинністю на рівні вищих ешелонів суспільства.
Також єврокомісар звернув увагу, що хоч процес реформ в Україні є "довгим шляхом", але влада докладає максимальних зусиль для боротьби з корупцією.
Як повідомлялось, у ЄС відреагували на обшуки в керівника ОП Андрія Єрмака. У Єврокомісії нагадали, що боротьба з корупцією є наріжним каменем вступу до ЄС.
