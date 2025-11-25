17:54  25 листопада
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
16:59  25 листопада
Завтра в Україні різко потеплішає до +17
10:48  25 листопада
В Івано-Франківську пацієнт влаштував стрілянину в лікарні
UA | RU
UA | RU
25 листопада 2025, 18:38

У новому мирному плані США для України зник пункт про чисельність українських військ

25 листопада 2025, 18:38
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Переговорний процес щодо американського мирного плану виходить на новий етап після узгодження ключових оборонних параметрів між союзниками

Про це повідомляє РБК, передає RegioNews.

У новій редакції американського мирного плану більше немає пункту про обмеження чисельності Збройних сил України. Крім того, у публікації видання зазначають про те, що питання стало одним із ключових під час доопрацювання документа делегаціями США, України та європейських партнерів.

За даними Financial Times, спершу США пропонували скоротити армію до 600 тисяч, але згодом Київ погодився на ліміт у 800 тисяч військових. Зеленський раніше повідомляв, що у ЗСУ служать близько 880 тисяч бійців, тож оновлений план враховує реальний стан оборони та відмовляється від жорстких обмежень.

Далі найчутливіші положення планують винести на обговорення президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Йдеться про територіальні питання та американські гарантії безпеки, узгодження яких є важливим для подальшого руху переговорів та формування спільної позиції України перед можливими контактами з Росією.

Американська й українська делегації вже провели серію зустрічей для уточнення деталей документа. CBS повідомляє, що Київ загалом підтримав умови й очікує реакції Москви. У США продовжують узгодження тексту з європейськими партнерами, тоді як у Кремлі підтвердили отримання початкового варіанту. Лавров заявив, що Росія чекає фінальну редакцію і допускає можливість використання плану як основи для переговорів.

Раніше повідомлялося, у столиці ОАЕ стартували термінові прямі переговори між Україною та Росією, які супроводжуються активною дипломатією США. Делегацію України очолює Кирило Буданов, а міністр армії США Ден Дрісколл несподівано прибув до Абу-Дабі для обговорення ситуації з російськими представниками.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна США війна перемовини армія оборона гарантії безпеки мирний план Трампа
Саме в ці хвилини Україна та росія проводять термінові прямі переговори в Абу-Дабі
25 листопада 2025, 17:54
Українські прикордонники знищили спецтехніку окупантів на Донеччині
25 листопада 2025, 16:19
Financial Times: Україна погодилася обмежити армію до 800 тисяч військових
25 листопада 2025, 16:08
Всі новини »
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
На Кіровоградщині затримали 37-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні двох малолітніх дітей
25 листопада 2025, 18:57
Як відключатимуть світло в Україні 26 листопада
25 листопада 2025, 18:55
7 років в'язниці: на Дніпропетровщині покарали ґвалтівника 15-річної школярки
25 листопада 2025, 18:16
На Закарпатті затримали інкасаторів, які перевозили чоловіків у броневику із мигалками
25 листопада 2025, 17:54
Саме в ці хвилини Україна та росія проводять термінові прямі переговори в Абу-Дабі
25 листопада 2025, 17:54
Завтра в Україні різко потеплішає до +17
25 листопада 2025, 16:59
Саджали людей на ланцюг і труїли спиртом: на Полтавщині викрили банду "чорних рієлторів"
25 листопада 2025, 16:42
Українські прикордонники знищили спецтехніку окупантів на Донеччині
25 листопада 2025, 16:19
Financial Times: Україна погодилася обмежити армію до 800 тисяч військових
25 листопада 2025, 16:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Тарас Загородній
Віктор Шлінчак
Всі блоги »