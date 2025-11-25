Фото: ілюстративне

У новій редакції американського мирного плану більше немає пункту про обмеження чисельності Збройних сил України. Крім того, у публікації видання зазначають про те, що питання стало одним із ключових під час доопрацювання документа делегаціями США, України та європейських партнерів.

За даними Financial Times, спершу США пропонували скоротити армію до 600 тисяч, але згодом Київ погодився на ліміт у 800 тисяч військових. Зеленський раніше повідомляв, що у ЗСУ служать близько 880 тисяч бійців, тож оновлений план враховує реальний стан оборони та відмовляється від жорстких обмежень.

Далі найчутливіші положення планують винести на обговорення президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Йдеться про територіальні питання та американські гарантії безпеки, узгодження яких є важливим для подальшого руху переговорів та формування спільної позиції України перед можливими контактами з Росією.

Американська й українська делегації вже провели серію зустрічей для уточнення деталей документа. CBS повідомляє, що Київ загалом підтримав умови й очікує реакції Москви. У США продовжують узгодження тексту з європейськими партнерами, тоді як у Кремлі підтвердили отримання початкового варіанту. Лавров заявив, що Росія чекає фінальну редакцію і допускає можливість використання плану як основи для переговорів.

Раніше повідомлялося, у столиці ОАЕ стартували термінові прямі переговори між Україною та Росією, які супроводжуються активною дипломатією США. Делегацію України очолює Кирило Буданов, а міністр армії США Ден Дрісколл несподівано прибув до Абу-Дабі для обговорення ситуації з російськими представниками.