Фото: ілюстративне

Документ США щодо мирного плану вже враховує більшість ключових пріоритетів України та перебуває на фінальному узгодженні

Про це у своєму Телеграм-каналі пише секретар РНБО Рустем Умєров, передає RegioNews.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров повідомив, що поточна версія документа відображає більшість ключових пріоритетів України. Водночас він уточнив, що план перебуває на завершальному етапі узгодження.

"Ми високо цінуємо конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами та їхню готовність враховувати наші зауваження. Це сприяє просуванню спільного процесу. Очікуємо на додатковий прогрес протягом сьогоднішнього дня", — зазначив Умєров.

За даними агентства Reuters, остаточне узгодження мирного плану між Україною та США відбудеться під час особистої зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Зеленський наголосив, що Сполучені Штати готові врахувати у документі критично важливі інтереси України.

У соціальних мережах Дональд Трамп прокоментував, що війна між Україною та Росією є поразкою для всіх сторін. При цьому він зазначив, що українські лідери поки не висловили подяки США за їхню допомогу, а деякі європейські країни продовжують закуповувати російську нафту.

Раніше повідомлялося, українська делегація продовжує важливі переговори в Женеві, де з'явилося "попереднє розуміння" про можливе врахування американськими пропозиціями ключових елементів українського бачення завершення війни.