14:41  22 листопада
Росіяни окупували ще 4 населені пункти на Донеччині
14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
22 листопада 2025, 16:18

Зустріч ЄС, США та України щодо досягнення миру відбудеться 23 листопада у Женеві

22 листопада 2025, 16:18
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Швейцарії українська делегація проведе консультації з високопосадовцями США щодо «можливих параметрів майбутньої мирної угоди». Це станеться вже завтра, 23 листопада

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на CNN.

Нагадаємо, Зеленський обрав делегацію на переговори із США та Росії. Її очолить Єрмак, а до складу увійдуть Буданов та Умєров. Також до складу делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умєров та його заступник Євгеній Острянський, начальник ГУР Кирило Буданов, начальник Генштабу Андрій Гнатов, голова СЗР Олег Іващенко, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник голова СБУ Олександр Поклад та радник Єрмака Олександр Бевз.

Як відомо, Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
