Зустріч ЄС, США та України щодо досягнення миру відбудеться 23 листопада у Женеві

У Швейцарії українська делегація проведе консультації з високопосадовцями США щодо «можливих параметрів майбутньої мирної угоди». Це станеться вже завтра, 23 листопада

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на CNN.

Нагадаємо, Зеленський обрав делегацію на переговори із США та Росії. Її очолить Єрмак, а до складу увійдуть Буданов та Умєров. Також до складу делегації увійшли секретар РНБО Рустем Умєров та його заступник Євгеній Острянський, начальник ГУР Кирило Буданов, начальник Генштабу Андрій Гнатов, голова СЗР Олег Іващенко, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступник голова СБУ Олександр Поклад та радник Єрмака Олександр Бевз.

Як відомо, Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що зараз для України один із найважчих моментів історії, оскільки вона стоїть перед важким вибором.