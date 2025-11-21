19:39  21 ноября
21 ноября 2025, 19:59

Путин подтвердил получение мирного плана США по 28 пунктам для Украины

21 ноября 2025, 19:59
Фото: из открытых источников
Россия подтвердила готовность рассмотреть 28-пунктовый мирный план США для урегулирования конфликта в Украине

Об этом российский президент Владимир Путин заявил в прямом эфире "Россия 24", передает RegioNews.

Россия получила от США мирный план, состоящий из 28 пунктов, который может стать основой для соглашения с Украиной.

По его словам, Москва готова к мирным переговорам, но для этого необходимо подробно обсудить все положения предложенного документа. Он отметил важность предметного подхода к анализу каждого пункта плана.

В ходе встречи в Анкоридже Россия согласилась проявить гибкость в подходе к урегулированию конфликта в Украине. Стороны обсуждали возможные механизмы, позволяющие продвигаться в переговорах, сохраняя основные интересы каждой из сторон.

Специалисты отмечают, что дальнейшие переговоры потребуют комплексного обсуждения всех аспектов плана, включая гарантии безопасности, территориальные вопросы и международную кооперацию. В то же время, конкретные сроки и формат будущих консультаций сейчас уточняются.

Ранее сообщалось, Дональд Трамп назвал День благодарения 27 ноября "удачным моментом" для согласования мирного соглашения с 28 пунктов , предусматривающим создание "Совета мира" под его личным руководством.

Ранее сообщалось, что Украина и ключевые европейские лидеры – Мерц, Макрон и Стармер – категорически отклонили центральные положения "мирного плана" США по завершению войны.

Напомним, в четверг, 20 ноября, США представили мирный план для Украины, содержащий 28 пунктов. Документ предусматривает значительные уступки со стороны Киева, включая возможные передачи части территорий России, ограничение численности ВСУ и внеблоковость страны. В то же время план предлагает гарантии безопасности от США и масштабную экономическую поддержку для восстановления Украины.

