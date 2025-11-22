В США сомневаются в победе Украины в войне с Россией

иллюстративное фото: из открытых источников

Помощь Украине деньгами и оружием вряд ли принесет победу в войне с РФ

Как передает RegioNews, об этом вице-президент США Джей Ди Вэнс написал в X.

По его словам, для администрации Трампа важно, чтобы мирное соглашение было приемлемым для Украины, гарантировало его суверенитет и предотвращало восстановление войны.

Есть какие-то фантазии, что если мы просто дадим больше денег, больше оружия, наложим большие санкции, то победа будет на расстоянии протянутой руки. Диломатам-неудачникам или политикам, живущим в вымышленной реальности, не удастся договориться о мире", – заявил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп назначил министра армии Дэна Дрисколла своим новым специальным представителем для продвижения мирного плана по окончании войны в Украине. Он является другом и бывшим одноклассником вице-президента США Джей Ди Венса.