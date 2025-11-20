15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
UA | RU
UA | RU
20 листопада 2025, 07:07

Трамп схвалив "мирний план" щодо України, який розробляли з росіянами – ЗМІ

20 листопада 2025, 07:07
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: WP
Читайте также
на русском языке

Президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний "мирний план" між Росією та Україною, який протягом останніх тижнів у секретному режимі готували високопосадовці його адміністрації

Про це повідомляє NBC News із посиланням на представника Білого дому, передає RegioNews.

За даними видання, у розробці документа брали участь спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та радник президента Джаред Кушнер. Під час підготовки плану вони консультувалися з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим, а також із окремими українськими чиновниками.

Американський посадовець заявив, що план нібито містить "те, що Україна хоче і що їй потрібно для тривалого миру", але подробиць не розкрив.

За його словами, документ потребує подальших переговорів із ключовими сторонами. Представники адміністрації також зазначили, що рамкову версію плану ще навіть не презентували українській стороні.

Джерела NBC News в уряді США підтверджують, що робота над планом збігається в часі з візитом делегації Пентагону до Києва, який у Білому домі описують як спробу "відновити мирні переговори".

За інформацією джерела, наближеного до українського уряду, Київ не брав участі у розробці документа й не отримав детальної інформації про його зміст – лише загальні контури.

У Білому домі заявили, що Трамп "вважає за необхідне припинити вбивства і укласти угоду про закінчення війни", і що ситуація може вимагати "певної гнучкості".

Як відомо, раніше видання Axios інформувало, що адміністрація президента США Дональда Трампа таємно співпрацює з Росією над розробкою нового плану припинення війни в Україні.

Нагадаємо, за даними опитування, проведеного КМІС, більшість українців відкидає "мирний план" Росії. Лише 18% українців вважають, що мир можливий вже цього року76% українців вірить у можливість перемоги над РФ, якщо Україна буде отримувати достатньо підтримки від міжнародних партнерів. При цьому 15% респондентів не думають, що це можливо.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Росія Україна США війна мирний план
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
21 листопада 2025, 15:21
Правоохоронці повідомили підозру особам, які незаконно заволоділи землями у Буковелі на Прикарпатті
21 листопада 2025, 15:11
ЄС та Україна відхилили ключові частини мирного плану США, – ЗМІ
21 листопада 2025, 14:56
У Києві правоохоронці викрили офіс, який організував міжнародну шахрайську фінансову біржу
21 листопада 2025, 14:42
На Дніпропетровщині чоловік торгував "квитками за кордон" для ухилянтів
21 листопада 2025, 14:30
Українським школам рекомендують перенести канікули та змінити графік навчання: подробиці
21 листопада 2025, 14:23
Топпосадовець Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав у відставку
21 листопада 2025, 14:04
На Одещині керівник одного з управлінь міграційної служби постане перед судом через декларацію: які "цифри" не зійшлись
21 листопада 2025, 13:55
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
21 листопада 2025, 13:49
Стало відомо, хто з української сторони залучений до обговорення мирного плану з США
21 листопада 2025, 12:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »