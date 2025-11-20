Трамп схвалив "мирний план" щодо України, який розробляли з росіянами – ЗМІ

Ілюстративне фото: WP

Президент США Дональд Трамп схвалив 28-пунктний "мирний план" між Росією та Україною, який протягом останніх тижнів у секретному режимі готували високопосадовці його адміністрації

Про це повідомляє NBC News із посиланням на представника Білого дому, передає RegioNews.

За даними видання, у розробці документа брали участь спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф, віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо та радник президента Джаред Кушнер. Під час підготовки плану вони консультувалися з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим, а також із окремими українськими чиновниками.

Американський посадовець заявив, що план нібито містить "те, що Україна хоче і що їй потрібно для тривалого миру", але подробиць не розкрив.

За його словами, документ потребує подальших переговорів із ключовими сторонами. Представники адміністрації також зазначили, що рамкову версію плану ще навіть не презентували українській стороні.

Джерела NBC News в уряді США підтверджують, що робота над планом збігається в часі з візитом делегації Пентагону до Києва, який у Білому домі описують як спробу "відновити мирні переговори".

За інформацією джерела, наближеного до українського уряду, Київ не брав участі у розробці документа й не отримав детальної інформації про його зміст – лише загальні контури.

У Білому домі заявили, що Трамп "вважає за необхідне припинити вбивства і укласти угоду про закінчення війни", і що ситуація може вимагати "певної гнучкості".

Як відомо, раніше видання Axios інформувало, що адміністрація президента США Дональда Трампа таємно співпрацює з Росією над розробкою нового плану припинення війни в Україні.

Нагадаємо, за даними опитування, проведеного КМІС, більшість українців відкидає "мирний план" Росії. Лише 18% українців вважають, що мир можливий вже цього року76% українців вірить у можливість перемоги над РФ, якщо Україна буде отримувати достатньо підтримки від міжнародних партнерів. При цьому 15% респондентів не думають, що це можливо.