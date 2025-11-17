Центр противодействия дезинформации опроверг слухи о нежелании Умерова возвращаться в Украину

Центр противодействия дезинформации (ЦПИ) опроверг слухи, которые в последнее время распространялись в сети, о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров якобы уехал за границу и отказывается возвращаться в Украину

ЦПИ подтвердил, что эта информация не соответствует действительности, передает RegioNews.

По данным ЦПИ, Рустем Умеров находится в запланированной официальной командировке в Соединенных Штатах Америки, где он проводит ряд важных рабочих консультаций и встреч. В частности, эти встречи направлены на усиление международной поддержки Украины в условиях войны. Умеров продолжает исполнять свои обязанности, находясь в постоянном рабочем контакте с руководством страны.

"Рустем Умеров остается в постоянном рабочем контакте с руководством государства, выполняет все поставленные задачи и продолжает работу над ключевыми вопросами безопасности, обороны и гуманитарной политики. Просим граждан и медиа не распространять непроверенные сообщения, которые вводят общество в заблуждение и работают в интересах информационных операций против Украины", - говорится в официальном.

Также отмечено, что официальная командировка Умерова должна была закончиться 16 ноября, однако он решил продлить ее до 19 ноября.

Как сообщалось ранее, 12 ноября Умеров провел встречу с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. В ходе этой встречи были обсуждены вопросы блокирования процесса обмена военнопленными, а также обсуждены последствия российских атак на украинские города и шаги по укреплению обороноспособности Украины.