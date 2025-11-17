18:43  17 листопада
17 листопада 2025, 16:11

Центр протидії дезінформації спростував чутки про небажання Умєрова повертатися в Україну

17 листопада 2025, 16:11
Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростував чутки, які останнім часом поширювались в мережі, про те, що секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Рустем Умєров нібито виїхав за кордон і відмовляється повертатися в Україну

ЦПД підтвердив, що ця інформація не відповідає дійсності, передає RegioNews.

За даними ЦПД, Рустем Умєров наразі перебуває в запланованому офіційному відрядженні в Сполучених Штатах Америки, де він проводить низку важливих робочих консультацій і зустрічей. Зокрема, ці зустрічі спрямовані на посилення міжнародної підтримки України в умовах війни. Умєров продовжує виконувати свої обов'язки, перебуваючи в постійному робочому контакті з керівництвом країни.

"Рустем Умєров залишається в постійному робочому контакті з керівництвом держави, виконує всі поставлені завдання та продовжує роботу над ключовими питаннями безпеки, оборони та гуманітарної політики. Просимо громадян та медіа не поширювати неперевірені повідомлення, які вводять суспільство в оману та працюють в інтересах інформаційних операцій проти України", — йдеться в офіційному повідомленні ЦПД.

Також зазначено, що офіційне відрядження Умєрова мало закінчитись 16 листопада, однак він вирішив продовжити його до 19 листопада.

Як повідомлялось раніше, 12 листопада Умєров провів зустріч з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом. Під час цієї зустрічі було обговорено питання блокування процесу обміну військовополоненими, а також обговорено наслідки російських атак на українські міста та кроки щодо зміцнення обороноздатності України.

Умєров Рустем ЦПД за кордон
