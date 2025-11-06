Фото з відкритих джерел

Бізнесмен Тимур Міндіч може стати фігурантом розслідування американського Федерального бюро розслідувань. Журналісти дізнались про це з джерел в американському істеблішменті

Про це йдеться в матеріалі Української Правди, передає RegioNews.

Посилаючись на власні джерела, журналісти повідомили, що Тимур Міндіч може стати фігурантом офіційного розслідування ФБР. Йдеться про відмивання коштів. За словами інсайдерів, "предметом дослідження" стала офшорна компанія з Британських Віргінських островів, компанія з британською реєстрацією та чоловік на прізвисько "Sugarman".

Схоже прізвище, звернули увагу журналісти, має бізнесмен Михайло Цукерман. Як раніше говорив у своїх розслідуваннях депутат Ярослав Железняк, Цукерман і пов'язані з ним компанії "засвітились на Одеському припортовому заводі до повномасштабного вторгнення".

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що керівництво компанією Fire Point, яка стала ключовим постачальником дронів для Збройних сил України, здійснюють особи, які до початку повномасштабної війни не мали досвіду в цій сфері. У той же час у НАБУ припускають, що кінцевим бенефіціаром Fire Point може бути Тимур Міндіч, який є співвласником студії "Квартал 95" та близьким другом президента Зеленського.

Також повідомлялось, хто такий Тимур Міндіч. Після 2019 року Тимур Міндіч як один із партнерів нового президента України логічно піднявся на значно вищий рівень. Так, журналісти розкопали, що 2021 року в його квартирі відбулося святкування дня народження Зеленського – з його і не тільки його присутністю.