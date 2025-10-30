12:13  30 жовтня
30 жовтня 2025, 13:32

Службу відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області очолив Олексій Іщенко

30 жовтня 2025, 13:32
До призначення на посаду керівника Іщенко працював у цій Службі уповноваженим з антикорупційної діяльності

Новим начальником Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області став Олексій Іщенко, менеджер і фахівець у сфері будівництва та управління майном. Відповідний наказ, як стало відомо RegioNews, уже підписав голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Загалом в інфраструктурній галузі Іщенко пропрацював фактично все життя, займаючися будівництвом, управлінням державним майном і реалізацією низки відповідних проєктів. Зокрема, має досвід роботи на керівних посадах у системі НАК "Нафтогаз України", Полтавській обласній державній адміністрації, Офісі Генпрокурора, Агентстві з розшуку та менеджменту активів, у Верховному Суді та в меморіальному комплексі "Батьківщина-Мати".

Нагадаємо, раніше Олексій Іщенко заявляв, що система управління державним майном наразі має всі перспективи для реформування, що дасть змогу змінити парадигму галузі від простого утримання майна до активного управління державним портфелем як інвестиційним інструментом, а це, своєю чергою, допоможе перетворити держмайно на джерело стабільних бюджетних надходжень.

Свого часу Олексій Іщенко також наводив приклад селища Бородянка в Київській області як приклад успішної моделі комплексного відновлення територій, яку необхідно тиражувати: поряд із житлом одночасно запускаються соціальна інфраструктура та публічні простори. Саме ця логіка, за його словами, має стати стандартом комплексної відбудови регіонального масштабу.

