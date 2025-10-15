Данія надала понад 170 мільйонів доларів українським військовим

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Уряд Данії виділив 171 млн доларів на підтримку флоту, ремонт танків та освіту і тренування українських військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Європейську правду".

"Надзвичайно важливо, що Данія продовжує підтримувати оборонну боротьбу України, надаючи військову підтримку на всіх рівнях. Тому в рамках 27-го донорського пакета Данія виділяє 1,1 млрд крон на ініціативи, які підтримують обороноздатність України – від морського обладнання до освітніх і тренувальних заходів для українських солдатів", – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

