16:37  01 октября
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
13:10  01 октября
Последствия ливня в Одессе: автобус и авто провалились под землю
09:58  01 октября
В Киев с неанонсированным визитом приехала принцесса Анна
UA | RU
UA | RU
01 октября 2025, 17:40

Глава ОП Ермак пытался договориться о "пакте о ненападении" с Залужным - СМИ

01 октября 2025, 17:40
Читайте також українською мовою
Фото: Офис Президента
Читайте також
українською мовою

По мнению журналистов, в кулуарах началась непубличная, но предметная подготовка к возможной избирательной кампании. В частности, частью этого считают визит Андрея Ермака Валерию Залужному.

Об этом говорится в материале "Украинской правды", передает RegioNews.

Отмечается, что стартом некой "избирательной кампании" в кругу президента можно считать визит главы ОП Андрея Ермака в Вашингтон в декабре прошлого года. По данным журналистов, обратно назад глава ОП останавливался в Лондоне, чтобы встретиться с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Отмечается, что это была попытка "заключить если не союзный договор, то хотя бы пакт о ненападении".

"Залужный тогда послушал, покачивал головой, но в кругу своих повторял фразу, что "единственные выборы, которые сейчас возможны в Украине - это выборы в Госдуму РФ". Мол, если начнутся выборы, то мы проиграли. А президента в России не выбирают", - говорят журналистам источники из окружения Валерия Залужного.

По мнению журналистов, примерно в начале февраля 2025 команда президента Владимира Зеленского начала серьезно думать о возможных выборах.

Напомним, по данным американской журналистки Кэти Ливингстон, Валерий Залужный открыл предвыборный штаб и начал подготовку к участию в следующих президентских выборах. По ее словам, штаб был открыт в Лондоне, и сейчас идет набор команды.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Залужный Валерий Андрей Ермак выборы
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
В Украине стартовал эпидсезон ОРВИ: как обезопасить себя и близких
01 октября 2025, 17:46
РФ ударила по подстанции в Славутиче: город и часть Черниговщины обесточены
01 октября 2025, 17:34
Бронирование и "путешествие за границу" на продажу: в Киеве разоблачили схему для уклонистов
01 октября 2025, 17:10
В НАБУ рассказали, находится ли в Украине бывший вице-премьер Чернышев
01 октября 2025, 17:06
Известный телеведущий добровольно мобилизовался в ВСУ
01 октября 2025, 16:37
В Харькове открыли Аллею памяти погибших выпускников Холодногорского района
01 октября 2025, 16:36
Атака на центр Днепра: поврежденное здание, сотни выбитых окон и изуродованные авто
01 октября 2025, 16:25
В Одессе коммунальщики ликвидируют последствия непогоды: повалено 70 деревьев
01 октября 2025, 16:04
Старый или новый бизнес: кто станет двигателем украинской экономики
01 октября 2025, 15:44
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »