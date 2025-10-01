Фото: Офис Президента

По мнению журналистов, в кулуарах началась непубличная, но предметная подготовка к возможной избирательной кампании. В частности, частью этого считают визит Андрея Ермака Валерию Залужному.

Об этом говорится в материале "Украинской правды", передает RegioNews.

Отмечается, что стартом некой "избирательной кампании" в кругу президента можно считать визит главы ОП Андрея Ермака в Вашингтон в декабре прошлого года. По данным журналистов, обратно назад глава ОП останавливался в Лондоне, чтобы встретиться с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Отмечается, что это была попытка "заключить если не союзный договор, то хотя бы пакт о ненападении".

"Залужный тогда послушал, покачивал головой, но в кругу своих повторял фразу, что "единственные выборы, которые сейчас возможны в Украине - это выборы в Госдуму РФ". Мол, если начнутся выборы, то мы проиграли. А президента в России не выбирают", - говорят журналистам источники из окружения Валерия Залужного.

По мнению журналистов, примерно в начале февраля 2025 команда президента Владимира Зеленского начала серьезно думать о возможных выборах.

Напомним, по данным американской журналистки Кэти Ливингстон, Валерий Залужный открыл предвыборный штаб и начал подготовку к участию в следующих президентских выборах. По ее словам, штаб был открыт в Лондоне, и сейчас идет набор команды.