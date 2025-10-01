Фото: Офіс Президента

На думку журналістів, в кулуарах почалась непублічна, але предметна підготовка до можливої виборчої кампанії. Зокрема, частиною цього вважають візит Андрія Єрмака до Валерія Залужного

Про це йдеться у матеріалі "Української правди", передає RegioNews.

Зазначається, що стартом такої собі "виборчої кампанії" в колі президента можна вважати візит глави ОП Андрія Єрмака до Вашингтона в грудні минулого року. За даними журналістів, дорогою назад голова ОП зупинявся у Лондоні, щоб зустрітися з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Зазначається, що це була спроба "укласти якщо не союзний договір, то принаймні пакт про ненапад".

"Залужний тоді послухав, покивав головою, але в колі своїх повторював фразу, що "єдині вибори, які зараз можливі в Україні – це вибори в Госдуму РФ". Мовляв, якщо почнуться вибори, то ми програли. А президента в Росії не вибирають", - кажуть журналістам джерела з оточення Валерія Залужного.

На думку журналістів, приблизно на початку лютого 2025 року команда президента Володимира Зеленського почала серйозно думати про можливі вибори.

Нагадаємо, за даними американської журналістки Кеті Лівінгстон, Валерій Залужний відкрив передвиборчий штаб і почав підготовку до участі в наступних президентських виборах. За її словами, штаб було відкрито у Лондоні, і наразі триває набір команди.