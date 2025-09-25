12:51  25 вересня
25 вересня 2025, 13:37

Зеленський розповів, чи піде у відставку після закінчення війни

25 вересня 2025, 13:37
Фото: Офіс Президента
Президент України Володимир Зеленський висловив готовність піти з посади після завершення війни

Про це український лідер заявив в інтерв'ю виданню Axios, передає RegioNews.

Журналіст запитав, чи вважатиме він свою роботу завершеною після закінчення війни. Зеленський відповів, що буде готовий піти у відставку.

"Моя мета – завершити війну, а не продовжувати балотуватися на посаду", – сказав він.

Зеленський також пообіцяв звернутися до парламенту України з проханням організувати вибори, якщо буде досягнуто припинення вогню.

Вибори в умовах війни

В умовах воєнного стану проведення позачергових виборів президента та народних депутатів теоретично можливе, проте організація голосування під час війни створює значні ризики для політичної стабільності.

Головна проблема – відсутність гарантій безпеки виборців, оскільки обстріли тривають по всій країні.

Як відомо, раніше видання Politico писало, що на Заході та серед депутатів фракції "Слуга народу" зростає занепокоєння через концентрацію влади в руках президента Володимира Зеленського.

Читайте також: Зміни до законодавства і битва Залужний-Зеленський. Чи варто чекати виборів найближчим часом

