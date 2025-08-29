22:53  29 серпня
Росіяни атакували Запоріжжя, у місті пожежа
22:44  29 серпня
В Одесі пройде новий літературний фестиваль
15:45  29 серпня
Літо в Україні завершиться спекою до +33 градусів
29 серпня 2025, 21:59

Стали відомі деталі зустрічі Єрмака із Віткоффом

29 серпня 2025, 21:59
фото: Офіс Президента України
США не змушують Україну поступатися своїми територіями РФ в обмін на мир

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив на онлайн-брифінгу для журналістів, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

За словами очільника Офісу президента України, він задоволений сьогоднішньою зустріччю зі спецпредставником президента США щодо Близького Сходу Стівом Віткоффом у Нью-Йорку.

"Дуже важливо одразу припинити всі розмови – ніхто з американської сторони не тисне на Україну щодо якихось територій", – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, Стефанішину призначено новим послом в США. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Україна США політика Андрій Єрмак Віткофф
Польща відіграватиме ключову роль у забезпеченні майбутніх гарантій безпеки Україні
29 серпня 2025, 20:55
У Німеччині заявили, що війна в Україні може тривати ще багато місяців
29 серпня 2025, 19:37
Рада Безпеки ООН проведе термінове засідання на вимогу України
29 серпня 2025, 14:09
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
