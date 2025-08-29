Стали відомі деталі зустрічі Єрмака із Віткоффом
США не змушують Україну поступатися своїми територіями РФ в обмін на мир
Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив на онлайн-брифінгу для журналістів, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
За словами очільника Офісу президента України, він задоволений сьогоднішньою зустріччю зі спецпредставником президента США щодо Близького Сходу Стівом Віткоффом у Нью-Йорку.
"Дуже важливо одразу припинити всі розмови – ніхто з американської сторони не тисне на Україну щодо якихось територій", – зазначив Єрмак.
Нагадаємо, Стефанішину призначено новим послом в США. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.
