Стали відомі деталі зустрічі Єрмака із Віткоффом

фото: Офіс Президента України

США не змушують Україну поступатися своїми територіями РФ в обмін на мир

Про це керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив на онлайн-брифінгу для журналістів, передає RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

За словами очільника Офісу президента України, він задоволений сьогоднішньою зустріччю зі спецпредставником президента США щодо Близького Сходу Стівом Віткоффом у Нью-Йорку.

"Дуже важливо одразу припинити всі розмови – ніхто з американської сторони не тисне на Україну щодо якихось територій", – зазначив Єрмак.

Нагадаємо, Стефанішину призначено новим послом в США. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.