07:42  26 серпня
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
07:30  26 серпня
На Київщині виникла пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі
07:21  26 серпня
За тиждень з прикордоння Сумщини евакуювали 47 людей
26 серпня 2025, 08:56

Свириденко пояснила, чому її брат не повернувся з-за кордону після 2022 року

26 серпня 2025, 08:56
Фото: gmk.center
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко підтвердила, що її молодший брат Віталій Свириденко наразі перебуває за кордоном. Водночас, за її словами, він виїхав із України ще до початку повномасштабного вторгнення Росії

Про це вона повідомила під час Національного молитовного сніданку в Києві у відповідь на запитання журналістки "Радіо Свобода", передає RegioNews.

Та поцікавилася, чи відповідає дійсності інформація про те, що брат прем'єрки виїхав із України вже під час війни та не повертався.

Юлія Свириденко уточнила: "Він виїжджав не під час повномасштабної війни". А на уточнення, чи повертався він з того часу, відповіла: "Він проживає за кордоном".

За даними громадського руху "Чесно", Віталій Свириденко народився у 1989 році в Чернігові. У 2012 році балотувався до Верховної Ради як мажоритарник, але не пройшов. У 2020-му став депутатом Чернігівської обласної ради від партії "Слуга народу".

Про те, що він перебуває за кордоном, стало відомо ще в лютому 2023 року. Тоді очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус заявив в інтерв’ю "Суспільному", що Свириденко, як і кілька інших депутатів облради, виїхав за межі України. Вже на початку літа того ж року Віталій Свириденко склав мандат.

Нагадаємо, журналісти "Української правди" з посиланням на джерела повідомляли, що під час призначення кандидатури Юлії Свириденко на посаду прем'єрки її найбільше непокоїло, як сприймуть виїзд її брата з України напередодні повномасштабної війни.

Читайте також: Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх

