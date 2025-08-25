21:05  25 серпня
На Україну насувається різке похолодання з дощами
19:27  25 серпня
У Києві засудили до ув'язнення псевдомінера
18:09  25 серпня
На Закарпатті затримали іноземця, який йшов зі Словаччини в Україну
25 серпня 2025, 21:56

США будуть залучені до гарантій безпеки для України - Трамп

25 серпня 2025, 21:56
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент США прокоментував гарантії безпеки для України. За словами Дональда Трампа, США теж будуть грати важливу роль

Про це повідомляє "Новини.Live", передає RegioNews.

Дональд Трамп зазначив, що Європа надасть Україні серйозні гарантії безпеки. При цьому США теж будуть залучені як підтримка. Він зауважив, що США будуть допомагати. При цьому він не уточнив, як саме.

Крім того, Трамп заявив, що США більше не витрачають гроші на допомогу Україні. Він заявив, що Джо Байден нібито не тямив, що робив. Тепер, сказав Трамп, США нібито продають зброю в НАТО і заробляють на війні.

"Нас обдурював президент, який не тямив, що робить. Чесно, я не виню українців. Якщо вони просять 100 млрд, то отримують", - каже Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп обіцяв "дуже важливе рішення", якщо через два тижні він зрозуміє ставлення Росії та України до переговорів. При цьому він не уточнив, що саме він зробить.

США гарантії безпеки Україна
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
