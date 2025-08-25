Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Новини.Live", передає RegioNews.

Дональд Трамп зазначив, що Європа надасть Україні серйозні гарантії безпеки. При цьому США теж будуть залучені як підтримка. Він зауважив, що США будуть допомагати. При цьому він не уточнив, як саме.

Крім того, Трамп заявив, що США більше не витрачають гроші на допомогу Україні. Він заявив, що Джо Байден нібито не тямив, що робив. Тепер, сказав Трамп, США нібито продають зброю в НАТО і заробляють на війні.

"Нас обдурював президент, який не тямив, що робить. Чесно, я не виню українців. Якщо вони просять 100 млрд, то отримують", - каже Трамп.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп обіцяв "дуже важливе рішення", якщо через два тижні він зрозуміє ставлення Росії та України до переговорів. При цьому він не уточнив, що саме він зробить.