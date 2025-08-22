04:10  22 серпня
Оскароносний Чернов зніме фільм про мирні перемовини
00:27  22 серпня
На Сумщині немовля померло через байдужість батьків: подружжю оголосили підозру
01:05  22 серпня
Кілька днів блукали в горах: на Львівщині розшукали зниклих підлітків
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2025, 08:06

США закрили доступ до даних про перемовини України та Росії

22 серпня 2025, 08:06
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард видала директиву, яка забороняє передавати інформацію про хід мирних переговорів між Україною та Росією навіть країнам альянсу "П'яти очей" – США, Великій Британії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на співробітників американських спецслужб, передає RegioNews.

Зазначається, що вся інформація та аналітика щодо переговорів класифікуються як "NOFORN" (не для іноземців), що забороняє її поширення іншим державам та іноземним громадянам. Виняток становлять лише публічно оприлюднені дані.

Розповсюдження матеріалів обмежене межами відомств, які їх створили чи надали. Водночас обмін дипломатичною інформацією іншими каналами, а також військовою розвідкою, що не стосується переговорів, не заборонений.

Колишній співробітник ЦРУ Стівен Кеш підкреслює, що партнерство "П’яти очей" дає змогу доповнювати розвіддані та краще розуміти плани і наміри противників, тому обмеження інформації ускладнює цей процес.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів". А після цього, можливо, доведеться змінити тактику, наголосив очільник Білого дому.

Раніше повідомлялося, що 18 серпня Трамп прийняв президента України Володимира Зеленського та лідерів європейських країн у Вашингтоні. Зустріч пройшла у конструктивному ключі, без загострень і конфліктів.

Читайте також: І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
США Україна Росія розвіддані ЦРУ обмін інфомація війна перемовини
Зеленський закликав продовжувати тиск на Росію
21 серпня 2025, 20:39
"Ми реалістичні": Андрій Єрмак розповів, чи буде Україна поступатися територіями
21 серпня 2025, 18:17
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
У Мукачеві досі гасять пожежу на заводі після обстрілу РФ
22 серпня 2025, 09:01
На Волині викрили канал збуту вибухівки: 10 кг пороху переслали поштою
22 серпня 2025, 08:52
Конфлікт із тяжкими наслідками: львів'янин відповідатиме в суді за побиття
22 серпня 2025, 08:44
Херсонщина під вогнем: окупанти цілили у житлові квартали – 1 загиблий, 17 поранених
22 серпня 2025, 08:24
Влучний ракетний удар: бійці ГУР знищили російський катер біля Залізного Порту
22 серпня 2025, 08:00
Генштаб ЗСУ оновив інформацію про втрати РФ: дані станом на 22 серпня
22 серпня 2025, 07:49
Запоріжців попередили про вибухи: чи варто хвилюватися
22 серпня 2025, 07:41
Укрзалізниця призначила додатковий потяг з Києва до Львова
22 серпня 2025, 07:37
Негода суне на Україну: синоптики попередили про грози й шквали
22 серпня 2025, 07:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »