США закрили доступ до даних про перемовини України та Росії

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард видала директиву, яка забороняє передавати інформацію про хід мирних переговорів між Україною та Росією навіть країнам альянсу "П'яти очей" – США, Великій Британії, Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

Про це повідомляє CBS News із посиланням на співробітників американських спецслужб, передає RegioNews.

Зазначається, що вся інформація та аналітика щодо переговорів класифікуються як "NOFORN" (не для іноземців), що забороняє її поширення іншим державам та іноземним громадянам. Виняток становлять лише публічно оприлюднені дані.

Розповсюдження матеріалів обмежене межами відомств, які їх створили чи надали. Водночас обмін дипломатичною інформацією іншими каналами, а також військовою розвідкою, що не стосується переговорів, не заборонений.

Колишній співробітник ЦРУ Стівен Кеш підкреслює, що партнерство "П’яти очей" дає змогу доповнювати розвіддані та краще розуміти плани і наміри противників, тому обмеження інформації ускладнює цей процес.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів". А після цього, можливо, доведеться змінити тактику, наголосив очільник Білого дому.

Раніше повідомлялося, що 18 серпня Трамп прийняв президента України Володимира Зеленського та лідерів європейських країн у Вашингтоні. Зустріч пройшла у конструктивному ключі, без загострень і конфліктів.

