Фото: Пентагон/wikipedia

Сполучені Штати мають намір обмежитися мінімальною роллю в заходах, пов’язаних із гарантіями безпеки для України

Про це пише Politico з посиланням на заступника міністра оборони США Елбріджа Колбі, інформує RegioNews .

За даними видання, високопосадовець Міноборони США під час зустрічі з європейськими союзниками заявив, що тягар забезпечення тривалого миру в Україні ляже насамперед на Європу.

"Стає зрозуміло, що саме Європі доведеться реалізовувати це. США не беруть на себе жодних зобов’язань", – цитує Politico дипломата з однієї з країн НАТО.

Водночас інший співрозмовник видання наголосив, що така позиція Вашингтона може зруйнувати прогрес, досягнутий упродовж останніх місяців у питанні надання Україні реальних гарантій безпеки.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомляли, що держсекретар США очолив робочу комісію щодо гарантій безпеки для України. У комісії будуть високопосадовці із США, України та кількох європейських країн.