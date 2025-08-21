01:40  21 серпня
21 серпня 2025, 02:30

Британія наклала санкції на крипто-мережі, які працюють з РФ

21 серпня 2025, 02:30
Ілюстративне фото
Велика Британія запровадила нові санкції. Це стосується фінансових мереж, якими користується РФ для ухилення від західних санкцій

Про це повідомляє Reuters, передає RegioNews.

Зокрема, санкції Великої Британії стосуються A7A5, рублевого стейблкоіна, запущеного в Киргизстані. Завдяки цьому РФ перемістила за кордон близько 9,3 мільярда доларів лише за чотири місяці.

Крім того, санкції спрямовані проти люксембурзької компанії та чотирьох киргизьких організацій. Серед них Grinex LLC і Old Vector LLC, які також пов'язані з інфраструктурою A7A5.

"Якщо Кремль вважає, що може приховати свої безнадійні спроби пом'якшити удар від наших санкцій, відмиваючи транзакції через підозрілі крипто-мережі, то вони сильно помиляються", - каже міністр санкцій Великої Британії Стівен Доуті.

Нагадаємо, раніше висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ Кая Каллас говорила, що в питанні виконанні зобов'язань на диктатора Путіна покладатися не можна. Тому ЄС продовжуватиме тиснути на російську економіку: вже у вересні очікується новий пакет санкцій.

