У ЗМІ розповіли про ідею, яку просуває прем'єр-міністерка Італії щодо гарантій для України. Це є аналогом 5 статті НАТО, проте без фактичного членства в Альянсі

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Іноземні ЗМІ з посиланням на власні джерела розповіли, що Джорджія Мелоні пропонує гарантії безпеки для України у варіанті "НАТО-лайт". Це не відповідає повністю п'ятій статті НАТО. Тобто, без колективної оборони. Однак це зобов'яже країни, що підписали двосторонні угоди з Україною, швидко узгодити відповідь у разі нападу.

Ідея прем'єрки Італії включає надання Україні "швидку та стійку оборонну підтримку", економічну допомогу, а також санкції проти РФ.

Нагадаємо, раніше висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ Кая Каллас говорила, що в питанні виконанні зобов'язань на диктатора Путіна покладатися не можна. Тому ЄС продовжуватиме тиснути на російську економіку: вже у вересні очікується новий пакет санкцій.