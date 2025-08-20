03:40  20 серпня
Блогерку Аліну Шаманську пограбували в США
Путіну довіряти не можна: у ЄС хочуть продовжити тиск на російську економіку

Ілюстративне фото
Висока представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ Кая Каллас зазначила, що серед лідерів ЄС відчувається єдність. Вона зазначила, що на Путіна не можна покладатися, а тому гарантії безпеки для України повинні бути надійними

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

Кая Каллас зазначила, що не можна покладатися на російського диктатора щодо виконання зобов'язань. Тому гарантії безпеки повинні бути настільки сильними, щоб можна було стримати РФ від повторного нападу.

Представниця Європейського Союзу з питань закордонних справ Кая Каллас також додала, що ЄС продовжить тиснути на російську економіку. За її словами, наступний пакет санкцій має бути готовий вже до вересня.

Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом. Президент України заявив, що Київ готовий до тристороннього формату мирних переговорів, де до США та Зеленського приєднався б російський диктатор Путін.

У виданні Politico, аналізуючи цю зустріч, зазначили, що це було єднанням Заходу. Також наголошували, що це був "дуже поганий день для Путіна".

