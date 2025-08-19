Фото: ОП

У ЗМІ з'явилась інформація щодо пропозиції від України до США. Зазначається, що це озвучив Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом

Про це повідомляє Financial Times, передає RegioNews.

У виданні зауважили, що Україна пропонує США угоду на 100 мільярдів доларів для закупівлі американської зброї. Йдеться про щонайменше 10 систем протиповітряної оборони Patriot та інші ракети й обладнання.

Також Україна та США вже готують угоду на 50 мільярдів доларів для виробництва дронів в України.

При цьому що стосується мирних переговорів, у виданні наголошують, що президент Зеленський озвучив позицію: поступок території РФ не буде, лише припинення вогню як перший крок.

Також зазначається, що Україна відкинула пропозицію диктатора Путіна щодо виведення військ із Донецької та Луганської області в обмін на "заморозку фронту".

Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом. Президент України заявив, що Київ готовий до тристороннього формату мирних переговорів, де до США та Зеленського приєднався б російський диктатор Путін.