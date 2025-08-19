20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
19:43  18 серпня
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
19 серпня 2025, 01:45

Покупка зброї на 100 мільярдів: що запропонував Зеленський Трампу

19 серпня 2025, 01:45
Фото: ОП
У ЗМІ з'явилась інформація щодо пропозиції від України до США. Зазначається, що це озвучив Володимир Зеленський під час зустрічі з Трампом

Про це повідомляє Financial Times, передає RegioNews.

У виданні зауважили, що Україна пропонує США угоду на 100 мільярдів доларів для закупівлі американської зброї. Йдеться про щонайменше 10 систем протиповітряної оборони Patriot та інші ракети й обладнання.

Також Україна та США вже готують угоду на 50 мільярдів доларів для виробництва дронів в України.

При цьому що стосується мирних переговорів, у виданні наголошують, що президент Зеленський озвучив позицію: поступок території РФ не буде, лише припинення вогню як перший крок.

Також зазначається, що Україна відкинула пропозицію диктатора Путіна щодо виведення військ із Донецької та Луганської області в обмін на "заморозку фронту".

Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом. Президент України заявив, що Київ готовий до тристороннього формату мирних переговорів, де до США та Зеленського приєднався б російський диктатор Путін.

США Україна Росія
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
