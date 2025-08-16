16:18  16 августа
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий
15:29  16 августа
Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии
09:21  16 августа
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
16 августа 2025, 18:05

Зеленский летит в США обсуждать выход из Донбасса в обмен на мир

16 августа 2025, 18:05
иллюстративное фото: из открытых источников
Трамп призвал Зеленского обсуждать выход из Донбасса в обмен на гарантии Путина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, кроме Зеленского, Трамп планирует склонить на сторону этого всеобъемлющего "мирного соглашения" также союзников Украины в Европе. Украина должна будет передать РФ неоккупированные территории Донбасса.

"Это противоречит стратегии, о которой Трамп и европейские союзники, а также Зеленский договорились перед саммитом США и России на Аляске", - отмечает издание.

Напомним, Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа. Об этом президент Украины сообщил после беседы с американским лидером 16 августа.

16 августа 2025
07 августа 2025
