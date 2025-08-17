Фото: ОП

Уже 18 серпня у Вашингтоні повинна відбутися зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Тепер стало відомо, що до саміту доєднаються лідери Європейського Союзу

Про це повідомляє Європейська правда, передає RegioNews.

У НАТО підтвердили, що до Вашингтона для участі у переговорах президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським відправиться генеральний секретар Марк Рютте.

"18 серпня 2025 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон, округ Колумбія. Генеральний секретар візьме участь у зустрічі, організованій президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, за участю президента України Володимира Зеленського та інших європейських лідерів", - повідомили в Альянсі.

При цьому ЗМІ повідомляли про те, що одразу кілька європейських лідерів відправиться на цю зустріч. Зокрема, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні.

Згодом стало відомо, що до зустрічі приєднається також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ говорили про те, що президент США хоче влаштувати тристоронню зустріч із Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним уже 22 серпня.