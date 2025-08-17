16:18  16 серпня
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
15:29  16 серпня
На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
17 серпня 2025, 14:55

Європейська підтримка: лідери країн ЄС поїдуть з Зеленським до Трампа

17 серпня 2025, 14:55
Фото: ОП
Уже 18 серпня у Вашингтоні повинна відбутися зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Тепер стало відомо, що до саміту доєднаються лідери Європейського Союзу

Про це повідомляє Європейська правда, передає RegioNews.

У НАТО підтвердили, що до Вашингтона для участі у переговорах президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським відправиться генеральний секретар Марк Рютте.

"18 серпня 2025 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон, округ Колумбія. Генеральний секретар візьме участь у зустрічі, організованій президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, за участю президента України Володимира Зеленського та інших європейських лідерів", - повідомили в Альянсі.

При цьому ЗМІ повідомляли про те, що одразу кілька європейських лідерів відправиться на цю зустріч. Зокрема, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні.

Згодом стало відомо, що до зустрічі приєднається також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ говорили про те, що президент США хоче влаштувати тристоронню зустріч із Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним уже 22 серпня.

Україна РФ США перемовини
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
