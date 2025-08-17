Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп прагне провести тристоронній саміт із Путіним та Зеленським вже найближчим часом. Американські ЗМІ публікують ймовірні дати, посилаючись за свої джерела

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

За даними видання Axios, Дональд Трамп хоче провести зустріч із президентом України та російським диктатором вже 22 серпня. За словами інсайдерів, саме про таку дату американський лідер говорив під час розмови з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

При цьому в CNN також повідомляють про цю дату: 22 серпня. Зазначається, що організовувати зустріч почнуть одразу, якщо переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа 18 серпня звершаться успішно.

Нагадаємо, Зеленський за підсумками телефонної розмови із Трампом повідомив, що Україна підтримує пропозицію президента США щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія. Президент України також зазначив, що ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього.

При цьому сенатор-республіканець Ліндсі Грем впевнений, що війна в Україні закінчиться до Різдва, якщо відбудеться ця тристороння зустріч.