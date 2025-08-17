16:18  16 серпня
У ДСНС попередили про погіршення погодних умов
15:29  16 серпня
На Львівщині сталася масштабна пожежа на підприємстві
09:21  16 серпня
На Донеччині ракета пробила п'ятиповерхівку і застрягла всередині будинку
UA | RU
UA | RU
17 серпня 2025, 11:50

Трамп хоче провести зустріч із Зеленським та Путіним уже наступного тижня - ЗМІ

17 серпня 2025, 11:50
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент США Дональд Трамп прагне провести тристоронній саміт із Путіним та Зеленським вже найближчим часом. Американські ЗМІ публікують ймовірні дати, посилаючись за свої джерела

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає RegioNews.

За даними видання Axios, Дональд Трамп хоче провести зустріч із президентом України та російським диктатором вже 22 серпня. За словами інсайдерів, саме про таку дату американський лідер говорив під час розмови з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

При цьому в CNN також повідомляють про цю дату: 22 серпня. Зазначається, що організовувати зустріч почнуть одразу, якщо переговори Володимира Зеленського та Дональда Трампа 18 серпня звершаться успішно.

Нагадаємо, Зеленський за підсумками телефонної розмови із Трампом повідомив, що Україна підтримує пропозицію президента США щодо тристоронньої зустрічі Україна – Америка – Росія. Президент України також зазначив, що ключові питання можуть обговорюватись на рівні лідерів, і тристоронній формат підходить для цього.

При цьому сенатор-республіканець Ліндсі Грем впевнений, що війна в Україні закінчиться до Різдва, якщо відбудеться ця тристороння зустріч.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перемовини Україна РФ США Путін
Території, заборона вступати до НАТО, російська мова: які вимоги Путін висунув Україні для завершення війни
17 серпня 2025, 09:50
Зеленський повідомив деталі розмови з Трампом 16 серпня
16 серпня 2025, 10:35
Під час переговорів Трампа і Путіна росіяни атакували Україну дронами та балістикою
16 серпня 2025, 08:57
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
Європейська підтримка: лідери країн ЄС поїдуть з Зеленським до Трампа
17 серпня 2025, 14:55
У Харкові авто збило жінку з 5-місячним немовлям
17 серпня 2025, 14:35
У Кривому Розі неповнолітні стріляли в тварин
17 серпня 2025, 13:45
Росіяни атакували Харківщину: зруйновані будинки, є поранені
17 серпня 2025, 12:35
На Рівненщині в ДТП постраждали підлітки
17 серпня 2025, 11:25
На Житомирщині чоловік кинув у дружину гранату
17 серпня 2025, 10:55
Називав українців "нацистами": на Волині будуть судити фаната РФ
17 серпня 2025, 10:35
Території, заборона вступати до НАТО, російська мова: які вимоги Путін висунув Україні для завершення війни
17 серпня 2025, 09:50
Зеленський летить до США обговорювати вихід із Донбасу в обмін на мир
16 серпня 2025, 18:05
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Володимир Фесенко
Всі блоги »